Beşiktaşlı Gedson, Avrupa'da 3. sırada!

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes bu sezon skorer performansıyla dikkat çekiyor.
Son olarak Kayserispor maçında fileleri havalandıran 25 yaşındaki oyuncu ligde 3. golünü kaydetti. 3 kez de Avrupa arenasında gol sevinci yaşayan Gedson'un toplamda ise 10 maçta 6 gol , 2 asisti bulunuyor.
AVRUPA'DA 3. SIRADA
Yıldız futbolcu bu istatistiğiyle de Avrupa'nın 10 büyük ligine bakıldığında 8 golle en çok skor katkısı yapan 3. orta saha konumunda bulunuyor.
5. SIRADA ORKUN KÖKÇÜ VAR
Listenin ilk sırasında ise adı geçen sezon Galatasaray ile de anılan Zenit'in yıldızı Wendel var. Brezilyalı futbolcu 12 maçta 2 gol, 10 asiste imza attı. 2. sırada ise Braga'nın Uruguaylı orta sahası Rodrigo Zalazar bulunuyor. Yıldız futbolcu 10 maçta 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 5. sırada ise Benficalı Orkun Kökçü var. Yıldız oyuncu 3 8 maçta 3 gol, 3 asistle 6 gole katkıda bulundu.
Son olarak Kayserispor maçında fileleri havalandıran 25 yaşındaki oyuncu ligde 3. golünü kaydetti. 3 kez de Avrupa arenasında gol sevinci yaşayan Gedson'un toplamda ise 10 maçta 6 gol , 2 asisti bulunuyor.
AVRUPA'DA 3. SIRADA
Yıldız futbolcu bu istatistiğiyle de Avrupa'nın 10 büyük ligine bakıldığında 8 golle en çok skor katkısı yapan 3. orta saha konumunda bulunuyor.
5. SIRADA ORKUN KÖKÇÜ VAR
Listenin ilk sırasında ise adı geçen sezon Galatasaray ile de anılan Zenit'in yıldızı Wendel var. Brezilyalı futbolcu 12 maçta 2 gol, 10 asiste imza attı. 2. sırada ise Braga'nın Uruguaylı orta sahası Rodrigo Zalazar bulunuyor. Yıldız futbolcu 10 maçta 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 5. sırada ise Benficalı Orkun Kökçü var. Yıldız oyuncu 3 8 maçta 3 gol, 3 asistle 6 gole katkıda bulundu.