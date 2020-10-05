Beşiktaş'ın yeni transferi Ghezzal, sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'ta imzayı atan Rachid Ghezzal, sağlık kontrollerinden de geçti.

Haber; AA
Beşiktaş'ın yeni transferi Ghezzal, sağlık kontrolünden geçirildi
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05 Ekim 2020 22:47
Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal, sağlık kontrolünden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde Ghezzal'in, detaylı kan tetkiklerine bakıldığı belirtildi.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen futbolculunun, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sağlık kontrolünün tamamlandığı kaydedildi.

 



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