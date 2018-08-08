'Beşiktaş'ın stadına eğlence için çıkmıyoruz'

"İSTANBUL'A ATMOSFERDEN ZEVK ALMAYA ÇIKMIYORUZ"

"TÜRKİYE'DE FUTBOL DAHA RAHAT, BURADA GELİŞTİM"

"TÜRKİYE'DE GİTMEK İSTEDİĞİM KULÜP SÖYLEYEMEM"

'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi'de oynayan vetakımının kaptanlığını da yapan, karşılaşma öncesinde Avusturya basınına özel bir röportaj verdi.Özel bir maça çıkacağını belirten 21 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş maçı benim için çok özel. Eşleşmeden sonra birçok arkadaşım ve akrabam beni aradı. Uzun süredir İstanbul'a gitmiyordum, milli takımda birlikte oynadığım ve çok uzun süredir görüşmedim arkadaşlarım da var orada" dedi.İstanbul'da atmosferin farkında olduğunu ancak hedeflerinin iyi bir sonuçla dönmek olduğunu vurgulayan genç oyuncu, "Beşiktaş'a saygımız var. İstanbul'a stadın atmosferinden zevk almaya çıkmıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Beşiktaş'ın Süper Lig'den çok aşina olmadığı bir oyun tarzımız olsa da, onları şaşırtacağımıza inanmıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde birçok farklı takımla karşılaştılar" ifadelerini kullandı.Samsunspor altyapısından yetiştikten sonra LASK Linz'i tercih etme nedenini anlatan Doğan, "Samsunspor ile sözleşmem bittikten sonra daha farklı şeyler öğrenmek için buraya geldim. Türkiye'de futbol daha rahat. Takımlar teknik olarak güçlü ve topla oynamak istiyorlar, hücum amaçlıyorlar. Burada futbolun farklı tarafını öğrendim. Güçlendim ve defansif olarak geliştim. Daha önce hiç koşmadığım kadar koşuyorum" diye konuştu.Türkiye'de gitmek istediği takım sorulan 1996 doğumlu isim, "Türkiye'den gitmek istediğim bir kulüp ismi veremem, profesyonel bir futbolcuyum. Şu anda LASK Linz taraftarıyım. Yolumuzun nereye düşeceğini kim bilebilir ki? Eğer gidersem, bedelsiz gitmeyeceğim. Bu bir saygı meselesi. Kulüp, taraftarlar, herkes bana saygı duydu. LASK düzenli oynama şansı verdi bana. Burada çok şey öğrendim, bunun karşılığını da vermek istiyorum. İki taraf için de kazan - kazan olması lazım ayrılığın" diyerek sözlerini noktaladı.