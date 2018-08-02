Beşiktaş'ın B36 Torshavn takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
Norveç temsilcisi Lillestrom'u her iki maçta da mağlup eden Avusturya ekibi LASK Linz, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş'ın muhtemel rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 9 Ağustos tarihinde oynanacak.
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Norveç temsilcisi Lillestrom'u her iki maçta da mağlup eden Avusturya ekibi LASK Linz, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş'ın muhtemel rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 9 Ağustos tarihinde oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın