  •  
    "Eğer Beşiktaş'tan teklif gelirse, onu göndeririz"
  •  
    "Transfer olmazsa bu sezon şampiyonluk yok"
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Futbolcuların bedelli askerliği için yeni teklif

Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Avusturya ekibi LASK Linz oldu.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2018 21:36
Beşiktaş'ın B36 Torshavn takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

Norveç temsilcisi Lillestrom'u her iki maçta da mağlup eden Avusturya ekibi LASK Linz, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş'ın muhtemel rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 9 Ağustos tarihinde oynanacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için