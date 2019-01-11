Bartosz Bereszynski, Timothy Catagne, Şener Özbayraklı ve daha niceleri... Siyah- Beyazlılar'ın sağ bek arayışları son sürat devam ediyor, liste bir hayli kabarık. Gündemdeki 1 numaralı oyuncu ise Douglas. Sivasspor'un başarılı futbolcusu, ligin ilk yarısına damga vurdu.Çıktığı 15 maçta 2 gol, 5 asistle oynadı. Beşiktaş, Douglas'ı alarak sağdaki sıkıntıyı tamamen çözmek amacında. Bu doğrultuda Sivasspor Yönetimi ile temas kurulurken, Yiğidolar da Beşiktaş'ın genç stoperi Fatih Aksoy'u istiyor. Siyah- Beyazlılar, sezon sonuna kadar Sivas'la kiralık sözleşmesi olan Douglas için Yiğidolar'a bir miktar da para teklif edecek.Barcelona'nın sezon başında Sivasspor'a kiraladığı 28 yaşındaki Sambacı, normal şartlarda 30 Haziran itibariyle bonservisini eline alacak.Beşiktaş da bunu koz olarak kullanıyor ve "Douglas için şimdi anlaşalım, siz de para kazanın" teklifiyle Sivasspor cephesini ikna etmeye çalışıyor. Kırmızı-Beyazlı takımın hocası Hakan Keleş de gelişmeleri doğruladı, "Beşiktaş'tan bir talep olduğu doğru ancak biz şu an bırakmak istemiyoruz" açıklamasını yaptı.Sivasspor, benzer bir durumu kısa süre önce Robinho transferinde yaşadı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızı yeni kontrat konusunda ikna edemeyen Yiğidolar, para kazanmak için Robinho'yu Başakşehir'e 2 milyon Euro'ya satmıştı. Douglas transferinde de benzer bir senaryo yaşanması yüksek ihtimal.