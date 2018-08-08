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Beşiktaş'ın acı günü! Efsane kaptanı kaybettik..

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın efsane kaptanlarından Battal Durusel hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ın acı günü! Efsane kaptanı kaybettik..
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08 Ağustos 2018 16:35
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın efsane kaptanlarından Battal Durusel vefat etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek Basketbol Takımı'mızın efsane kaptanlarından eski milli basketbolcumuz Battal Durusel'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş Basketbol Takımı'nın 1974-1975 sezonunda kazandığı ilk şampiyonlukta pay sahibi olan Durusel, aktif spor yaşantısını noktaladıktan sonra siyah-beyazlı kulüpte uzun süre genel menajer olarak görev yapmıştı.

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