Beşiktaş'a Fabri için İngiltere'den teklif

Premier League'e yükselen Fulham, Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabri için harekete geçti.
Fulham, Beşiktaş'a Fabri için ilk teklifini de iletti. İngiliz temsilcisi Fari için siyah-beyazlılara 3,5 milyon euro bonservis bedeli teklif ederken Beşiktaş bu teklifi geri çevirdi.
Beşiktaş, Fulham'dan bonservis bedeli olarak 8 milyon euro talep etti. İki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Beşiktaş, İspanyol file bekçisini 2016 yılında Deportivo'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.
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Fulham, Beşiktaş'a Fabri için ilk teklifini de iletti. İngiliz temsilcisi Fari için siyah-beyazlılara 3,5 milyon euro bonservis bedeli teklif ederken Beşiktaş bu teklifi geri çevirdi.
Beşiktaş, Fulham'dan bonservis bedeli olarak 8 milyon euro talep etti. İki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Beşiktaş, İspanyol file bekçisini 2016 yılında Deportivo'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın