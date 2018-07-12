Beşiktaş'a Fabri için İngiltere'den teklif

'e yükselen'ın başarılı file bekçisi Fabri için harekete geçti.Fulham, Beşiktaş'a Fabri için ilk teklifini de iletti. İngiliz temsilcisi Fari için siyah-beyazlılaraeuro bonservis bedeli teklif ederken Beşiktaş bu teklifi geri çevirdi.Beşiktaş, Fulham'dan bonservis bedeli olaraktalep etti. İki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.Beşiktaş, İspanyol file bekçisini 2016 yılında Deportivo'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.