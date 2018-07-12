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Beşiktaş'a Fabri için İngiltere'den teklif

Fulham, Beşiktaş'a başarılı file bekçisi Fabri için 3,5 milyon euro teklif ederken, siyah-beyazlılar bu teklifi düşük buldu.

Kaynak: beIN Sports
Beşiktaş'a Fabri için İngiltere'den teklif
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12 Temmuz 2018 17:13
Premier League'e yükselen Fulham, Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabri için harekete geçti.

Fulham, Beşiktaş'a Fabri için ilk teklifini de iletti. İngiliz temsilcisi Fari için siyah-beyazlılara 3,5 milyon euro bonservis bedeli teklif ederken Beşiktaş bu teklifi geri çevirdi.

Beşiktaş, Fulham'dan bonservis bedeli olarak 8 milyon euro talep etti. İki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Beşiktaş, İspanyol file bekçisini 2016 yılında Deportivo'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.

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