Beşiktaş, CSKA Moskova'da forma giyen Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
Siyah-beyazlılar, yerli statüsünde oynayacak 25 yaşındaki Kazak orta saha için Rus ekibini ikna etmeye yaklaştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha arayışları kapsamında gündeminde bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde de gaza bastı.
25 yaşındaki oyuncunun kulübü CSKA Moskova ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı.
6 milyon euro istenen Kazak oyuncu için 3 milyon euro+bonuslar öneren Beşiktaş, Rus ekibini ikna etmek üzere... Zaynutdinov transferinin kısa süre içerisinde olumlu sonuçlanması için önemli mesai sarf ediliyor.
TFF'nin yeni kuralı gereği yerli statüsünde forma giyecek Kazak oyuncu, orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapıyor.
2020'den bu yana CSKA forması giyen Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takımı'nda 30 maçta 12 kez ağları sarstı.
2025'E KADAR KONTRATI VAR
2020'de 2 milyon euro'ya imza attığı CSKA Moskova'da 81 maça çıkan Zaynutdinov, Rus devinde 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Zaynutdinov'un 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV KİMDİR?
Taraz altyapısında yetişen Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Astana, Rostov ve CSKA Moskova formaları giydi.
Siyah-beyazlılar, yerli statüsünde oynayacak 25 yaşındaki Kazak orta saha için Rus ekibini ikna etmeye yaklaştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha arayışları kapsamında gündeminde bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde de gaza bastı.
25 yaşındaki oyuncunun kulübü CSKA Moskova ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı.
6 milyon euro istenen Kazak oyuncu için 3 milyon euro+bonuslar öneren Beşiktaş, Rus ekibini ikna etmek üzere... Zaynutdinov transferinin kısa süre içerisinde olumlu sonuçlanması için önemli mesai sarf ediliyor.
TFF'nin yeni kuralı gereği yerli statüsünde forma giyecek Kazak oyuncu, orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapıyor.
2020'den bu yana CSKA forması giyen Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takımı'nda 30 maçta 12 kez ağları sarstı.
2025'E KADAR KONTRATI VAR
2020'de 2 milyon euro'ya imza attığı CSKA Moskova'da 81 maça çıkan Zaynutdinov, Rus devinde 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Zaynutdinov'un 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV KİMDİR?
Taraz altyapısında yetişen Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Astana, Rostov ve CSKA Moskova formaları giydi.