Beşiktaş yeni stoperini Arjantin'de buldu

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Estudiantes forması giyen Zaid Romero'ya çevirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş yeni stoperini Arjantin'de buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2024 12:05
Son güncelleme 27 Nisan 2024 12:08
Yeni sezonda kadrosuna stoper takviyesi yapması beklenen ve bu mevki için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili Arjantin basınından sürpriz bir iddia geldi.

GÖZLEMCİ GÖNDERDİ

Beşiktaş'ın geçtimiz günlerde gündemine aldığı Estudiantes'in Arjantinli stoperi Zaid Romero'yu takımının Gremio ile oynadığı Libertadores Kupası maçında izlettiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın görevlendirdiği scoutların oyuncuyu yakından takip ettiği ve gelecek raporlara göre sezon sonu harekete geçilebileceği öğrenildi.

17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Estudiantes formasıyla 17 resmi maça çıkan Zaid Romero bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery