WERDER BREMEN MAÇINDA DİKKATİ ÇEKTİ

BADRA CISSE KİMDİR?

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alman ekibi Werder Bremen ile karşılaşmış ve sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Siyah-beyazlılarda altyapıda oynayan ve A Takım kampına davet alan Badra Cisse, performansıyla dikkati çekti.19 yaşındaki futbolcu, 61. dakikada oyuna girdi etkili paslarıyla dikkat çekti. Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil olan Fildişi Sahilli stoper, 12 kez topla buluştu. 1 top kaptı, 3 top uzaklaştırdı. Girdiği tek ikili mücadeleden de galip ayrılan Cisse, 8 pasın tamamında isabet sağladı. Sosyal medyada bazı taraftarlar Cisse için, "Beşiktaş yeni transfer yapmış" ifadelerini kullandı.Beşiktaş taraftarlarının sorguladığı isimlerden biri de Badra Cisse oldu. Fildişili futbolcu U19 Takımı'ndan aslında futbolseverlerin bildiği bir isim. 2003 doğumlu futbolcu geçen sezon U19 Takımı'nda 29 maçta 2566 dakika süre aldı ve 1 gol üretti. Futbolcu, defans hattında oynuyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in A Takım ortamını görmesi açısından oyuncuyu kadroya dahil ettiği öğrenildi.