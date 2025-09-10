Beşiktaş ve Trabzonspor, peşinde: Diatta!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor, transferde karşı karşıya geliyor.
L'Equipe'de yer alan habere göre; Beşiktaş ve Trabzonspor, Monaco forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Krepin Diatta ile ilgileniyor.
MONACO'DAN TRANSFER ŞARTI
Haberde Monaco'nun, sözleşmesinin son senesine giren Senegalli kanat oyuncusuyla sözleşmesini fesih etmek istediği ve buna karşılık transfer edecek kulüpten sonraki satıştan pay isteyeceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR OLUMLU
Ayrıca haberde Beşiktaş ve Trabzonspor'un, Fransız ekibinin önerdiği şartlar üzerinden anlaşma zemini aradığı kaydedildi.
26 yaşındaki Senegalli geçen sezon 24 maçta 713 dakika süre aldı ve söz konusu maçlarda gol katkısında bulunmadı.
