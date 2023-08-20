Beşiktaş transferde yeni haftayı bekliyor

Beşiktaş transfer haberleri: Transfer gündemine Sergio Ramos ve Anderson Talisca'yı alan Beşiktaş'ta yeni haftada gelişmeler bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş transferde yeni haftayı bekliyor
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20 Ağustos 2023 09:27
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, kulübün transfer gündemi için konuşulan Sergio Ramos ve Anderson Talisca'yla ilgili olarak özel açıklamalarda bulunmuştu.

"ŞARTLARI ZORLUYORUM"

Kocadağ, "Ramos için medyada 5 milyon Euro yıllık talebi olduğu yazılıyor. Bunun iki katından biraz fazla isteği oldu. Şu an Arabistan'a gitse piyasası yıllık 23-25 milyon Euro. Kendisini transfer etmek için tüm şartları zorluyorum. Olabilir" demişti.

Talisca için ise, "Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi" sözlerini sarf etmişti.

ŞENOL GÜNEŞ ETKİSİ

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda bu isim için de girişimlerine devam ettiği kaydedildi. Siyah-Beyazlı taraftarların heyecanla beklediği 2 isimle alakalı yeni haftada yeni gelişmelerin olması bekleniyor. 



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