Beşiktaş transfer operasyonuna başladı!

Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde bombaları patlatmak için çalışmalara şimdiden başladı. Taraftarıyla barışmak isteyen Siyah-Beyazlılar, transfer dönemi açılır açılmaz takviyelerini yapmayı düşünüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş transfer operasyonuna başladı!
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15 Aralık 2023 11:06
Beşiktaş'ta başkanlık görevine gelen Hasan Arat, takımı kısa süre içerisinde toparlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarına göreve gelir gelmez başlayan Arat, transfer için de düğmeye bastı. Kara Kartal, devre arasında yıldız isimleri kadrosuna katıp, hem sezonun ikinci yarısında yükselişe geçmeyi hem de taraftarıyla barışmayı düşünüyor.

İLK İSİM TALISCA

Gelen son haberlere göre Siyah-Beyazlılar'ın gündemindeki ilk isim Anderson Talisca... Yaz dönemi boyunca gündemden düşmeyen Brezilyalı yıldız, o dönem takıma katılamamıştı. Beşiktaş, 29 yaşındaki oyuncuyu bu kez kadrosuna katmaya kararlı. Yönetim, bu konuda seferberlik ilan etmiş durumda.

CARLOS SOLER DE LİSTEDE

Listenin üst sıralarında yer alan bir diğer isim ise Carlos Soler. Fransız ekibi PSG'nin formasını giyen PSG, yüksek ihtimalle takımdan ayrılacak.

CHELSEA'DAN İKİ OYUNCU...

Takımdan gönderilme ihtimali hayli güçlü olan İspanyol orta sahayı teknik ekip de kadroda görmeyi çok istiyor. 26 yaşındaki futbolcu için PSG ile temaslar kısa süre içerisinde başlayabilir. Listede ayrıca yine PSG'de görev yapan forvet Hugo Ekitike de bulunuyor. Chelsea'nin kadroda düşünmediği Malang Sarr ve Armando Broja için de girişimler başlayacak. 

 
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