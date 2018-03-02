  •  
    Ali Koç'un gündeme damga vuran videosu
  •  
    "Teknik direktör için üç ADAY belirlenmiştir.."
  •  
    Büyüka'dan Koç iddiası; "Yine 50 bin kişi olacak"
  •  
    Koç'un başkan olması sonrası Galatasaray?
  •  
    Denizli'den Koç gerçeği; "Çok sinirlidir ama..."

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile gerçekleştireceği mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2018 13:20
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile 5 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Trabzonspor karşılaşması için ilk hazırlığını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe karşılaşmasında görev alan oyuncular, salonda dinlenmeye yönelik çalışma yaptı. Diğer oyuncular ise istasyon koşularıyla devam ettiği antrenmanda, daha sonra top kontrolü ve pas çalışması üzerinde durdu. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını Cumartesi akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için