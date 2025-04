Beşiktaş'tan yerli bek harekatı!

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer yapılacak bölgelerden biri de bek rotasyonu. Defans hattının sağ ve sol ve kanadındaki rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah- beyazlılar'ın yerli isimlere yöneldiği öğrenildi.



Sezon sonunda sol beki Arthur Masuaku ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş'ın bu sezon Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Özdemir'i gündemine aldığı belirlendi.



6 GOLE KATKI SAĞLADI



Beşiktaş'ın sezon sonunda 24 yaşındaki sol bek için Akdeniz ekibiyle görüşmelerde bulunup teklifini iletmesi bekleniyor. 2028 yılına kadar kontratı bulunan Yusuf bu sezon çıktığı 31 maçta 4 gol, 2 asist kaydetti. siyah beyazlıların sağ bek için belirlediği isim ise Bundesliga 2 ekibi Schalke'de forma giyen Mehmet Can Aydın. Daha önce Trabzonspor forması da giyen 23 yaşındaki oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Sezon sonunda boşa çıkacak oyuncuyla ilgili ilerleyen günlerde temasların başlayacağı belirtiliyor.



BİR DİĞER İSİM MEHMET CAN AYDIN



Schalke formasıyla bu sezon 28 maçta 1867 dakika süre alan 23 yaşındaki Mehmet Can Aydın söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken. 3 asist yaptı. Genç isme Beşiktaş'ın dışında Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor.