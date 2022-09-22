WELINTON'DAN AYRILIĞA YEŞİL IŞIK

ALANYASPOR İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Welinton ile sezon başında yollar ayrılamamıştı. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlılardaki geleceği yol haritasını belirledi.Yaz döneminde Arap Yarımadası'ndan gelen teklifleri kabul etmeyen tecrübeli futbolcu, forma rekabetinde geri planda kalması sebebiyle ayrılığa yeşil ışık yaktı.Eski kulübü Alanyaspor'un istediği tecrübeli stoperin, kiralık olarak alınan Tayfur Bingöl'ün bonservisine karşılık olarak devre arasında Akdeniz ekibine gönderilmesi bekleniyor. Welinton bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta 40 dakika süre alabildi. Futbolcu geçen sezon ise 30 maçta 2248 dakika oynadı ve skora katkı yapamadı.