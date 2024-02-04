Beşiktaş'tan Trabzonspor'a hakem cevabı!

Trabzonspor, Beşiktaş maçı sonrası hakem kararlarına tepki olarak paylaşımlarda bulunmuştu. Siyah beyazlı kulüp, bu tepkilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a hakem cevabı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2024 23:14
Beşiktaş, Trabzonspor'un hakem tepkileriyle ilgili bordo mavili takıma göndermeli bir cevap verdi.

Trabzonspor, maç sonu görsellerinde Svensson-Enis Bardhi'nin görüntülerini paylaşmış ve hakem kararlarına tepki göstermişti.

Beşiktaş da Semih Kılıçsoy ile Mendy görsellerini paylaşarak, "Doğru maç sonu görselleri." ifadelerini kullandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery