Beşiktaş'tan Trabzonspor'a hakem cevabı!

Beşiktaş, Trabzonspor'un hakem tepkileriyle ilgili bordo mavili takıma göndermeli bir cevap verdi.
Trabzonspor, maç sonu görsellerinde Svensson-Enis Bardhi'nin görüntülerini paylaşmış ve hakem kararlarına tepki göstermişti.
Beşiktaş da Semih Kılıçsoy ile Mendy görsellerini paylaşarak, "Doğru maç sonu görselleri." ifadelerini kullandı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI
Trabzonspor, maç sonu görsellerinde Svensson-Enis Bardhi'nin görüntülerini paylaşmış ve hakem kararlarına tepki göstermişti.
Beşiktaş da Semih Kılıçsoy ile Mendy görsellerini paylaşarak, "Doğru maç sonu görselleri." ifadelerini kullandı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI