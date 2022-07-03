Beşiktaş'tan TFF'ye teşekkür

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının kamp çalışmaları için Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni açan Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) teşekkür etti.



Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, "BJK Nevzat Demir Tesisleri'mizin bakımda olduğu dönemde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni futbol A takımımıza açan ve takımımızın İstanbul etabı kamp dönemi çalışmalarına imkan sağlayan Türkiye Futbol Federasyonuna teşekkür ederiz." denildi.





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