Beşiktaş'tan TFF'ye teşekkür

Beşiktaş, sezon öncesi hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere Riva Hasan Doğan Tesisleri'ni kulübe açan TFF'ye teşekkür etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan TFF'ye teşekkür
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03 Temmuz 2022 20:30
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının kamp çalışmaları için Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni açan Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) teşekkür etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, "BJK Nevzat Demir Tesisleri'mizin bakımda olduğu dönemde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni futbol A takımımıza açan ve takımımızın İstanbul etabı kamp dönemi çalışmalarına imkan sağlayan Türkiye Futbol Federasyonuna teşekkür ederiz." denildi.

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