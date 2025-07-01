Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan İngiliz golcü Tammy Abraham'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı ifade edilen 27 yaşındaki futbolcu transfer görüşmelerini sürdürmek üzere bugün İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Abraham'ın uçaktan bir videosu paylaşılırken 'Geliyor' ifadeleri kullanıldı.
Tammy Abraham, saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.
MALİYET VE SÖZLEŞME DETAYLARI
Abraham, Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon euro maaş alacak ve Roma'ya ödenecek bonservis bedelinin 15 milyon euro olacak. Bu rakam, Abraham'ı kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu yapacak.
MILAN PERFORMANSI
27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.
Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı ifade edilen 27 yaşındaki futbolcu transfer görüşmelerini sürdürmek üzere bugün İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Abraham'ın uçaktan bir videosu paylaşılırken 'Geliyor' ifadeleri kullanıldı.
Tammy Abraham, saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.
MALİYET VE SÖZLEŞME DETAYLARI
Abraham, Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon euro maaş alacak ve Roma'ya ödenecek bonservis bedelinin 15 milyon euro olacak. Bu rakam, Abraham'ı kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu yapacak.
MILAN PERFORMANSI
27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.