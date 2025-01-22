UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilk maçına çıkan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu konuk etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, Siyah-Beyazlılar, 4-1 kazandı.
Beşiktaş'ın ilk golünü golü 17. dakikada Milot Rashica kaydetti. Athletic Bilbao'da Unai Gomez, 45. dakikada takımına beraberliği getiren golü attı.
İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, Siyah-Beyazlılar'da Milot Rashica, 60. dakikada tekrar sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Dakikalar 77'yi gösterirken Siyah-Beyazlılar'da Rafa Silva, rakip fileleri havalandırdı ve fark 2'ye yükseldi.
90+2. dakikada ise Beşiktaş'ın VAR incelemesi sonucu kazandığı penaltıyı Joao Mario gole çevirdi.
Mücadele, Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Yeni hocası Solskjaer ile ilk maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, lig aşamasında 3. galibiyetini alarak 9 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 18. sıraya yerleşti.
Lig aşamasında sadece 1 beraberliği olan ve diğer tüm maçlarını kazanan Athletic Bilbao ise bu sonuçla birlikte ilk yenilgisini aldı. 5 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez mağlup olan İspanyol kulübü, 16 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 2. sırada konumlandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Athletic Bilbao ise son hafta maçında Viktoria Plzen'i konuk edecek.
BEŞİKTAŞ'TAN GOLE İTİRAZ Temsilcimiz Beşiktaş, Athletic Bilbao'nun 45. dakikada Unai Gomez ile bu golde faul olduğu ve Gomez'in ofsayt pozisyonunda olduğu yönünde itirazda bulundu. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, pozisyonda sarı kart gördü.
Hakem Julian Weinbenger, VAR'ı dinledikten sonra orta noktayı gösterdi ve Gomez'in golü geçerlilik kazandı.
BEŞİKTAŞ YİNE KAZANDI
Beşktaş'ın 2004 yılında Athletic Bilbao ile İnönü Stadyumu'nda oynadığı maçı, Siyah-Beyazlılar 3-1 kazanmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA BARIŞ SAĞLANDI: MASUAKU
Siyah-beyazlı tribünler, daha önce birçok maçta tepki gösterdiği Arthur Masuaku'yu Athletic Bilbao maçında oyundan çıktığı sırada alkışladı.
Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Masuaku, 70. dakikada yerini Zaynutdinov'a bıraktı.
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk maçına çıktı.
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Tüpraş Stadı'nda İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti.
Norveçli teknik adam, ilk sınavını Athletic Bilbao karşısında verdi.
Beşiktaş ile geçen hafta sözleşme imzalayan Solskjaer, Süper Lig'in 20. haftasında Dolmabahçe'de oynanan Reeder Samsunspor maçını tribünden izlemişti.
TEK DEĞİŞİİKLİK
Ole Gunnar Solskjaer, Athletic Bilbao müsabakasının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.
Beşiktaş, İspanyol ekibinin karşısına Mert Günok, Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Moatasem Al-Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Fahri Kerem Ay, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Tecrübeli teknik adam, takımının 0-0 berabere kaldığı Samsunspor müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.
Solskjaer, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario'yu yedeğe çekerken yerine Ernest Muçi'yi görevlendirdi.
MERT GÜNOK 'DALYA' DEDİ
Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, siyah-beyazlı formayla 100. maçına Athletic Bilbao karşısında çıktı.
Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor maçında 99. karşılaşmasına çıkan 35 yaşındaki kaleci, İspanyol ekibine karşı da ilk 11'de yer aldı ve "dalya" dedi.
2020-2021 sezonundan bu yana siyah-beyazlı takımın formasını terleten Mert Günok, 99 mücadelede kalesinde 115 gol gördü.
Deneyimli kaleci, 33 maçta rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermedi.
Mert Günok, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerden dolayı karşılaşmadan önce 100. maç plaketini almak istemedi.
Oyuncunun, plaketini daha sonra alacağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN ANLAMLI PANKART
Siyah-beyazlı oyuncular, Athletic Bilbao ile oynanan karşılaşma öncesindeki ısınma bölümüne "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı.
Beşiktaşlı futbolcuların bu pankartla sahaya çıkmaları tribünlerden alkış aldı.
SANTRAYLA BERABER 1 DAKİKALIK SESSİZLİK
Beşiktaş taraftarı, dün Bolu'da yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için Athletic Bilbao maçının başlama düdüğüyle beraber tribünlerde 1 dakika boyunca sessiz kaldı.
Siyah-beyazlı kulüp, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Bolu'daki felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımız için santrayla birlikte 1 dakika boyunca Beşiktaşlı duruşu." ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, Tüpraş Stadı'nda karşılaşma boyunca müzik çalınmayacağı aktarıldı.
KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU
Beşiktaş-Athletic Bilbao karşılaşması öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenler adına başlama düdüğünden önce Tüpraş Stadı'nda saygı duruşu yapıldı.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada yer yer küçük boşlukların dışında tribünler doldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş ile İspanyol ekibi Athletic Bilbao arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
12. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
17. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanattan atağa çıkan siyah-beyazlılarda Muçi, pasını ceza yayı üzerindeki Rafa Silva'ya çıkardı. Oyuncunun topuk pasıyla kaleyi cepheden gören noktada topu önüne alan Rashica'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0
45+1. dakikada Athletic Bilbao beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Nico Williams'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan De Marcos, meşin yuvarlağı kale önüne ortaladı. Prados topu kontrol edemedi ve Gedson Fernandes'in dokunduğu meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazına açıldı. Önüne düşen topa bekletmeden vuran Unai Gomez, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
BİRAZDAN....
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, Siyah-Beyazlılar, 4-1 kazandı.
Beşiktaş'ın ilk golünü golü 17. dakikada Milot Rashica kaydetti. Athletic Bilbao'da Unai Gomez, 45. dakikada takımına beraberliği getiren golü attı.
İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, Siyah-Beyazlılar'da Milot Rashica, 60. dakikada tekrar sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Dakikalar 77'yi gösterirken Siyah-Beyazlılar'da Rafa Silva, rakip fileleri havalandırdı ve fark 2'ye yükseldi.
90+2. dakikada ise Beşiktaş'ın VAR incelemesi sonucu kazandığı penaltıyı Joao Mario gole çevirdi.
Mücadele, Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş, Milot Rashica'nın attığı golle Athletic Bilbao karşısında öne geçti. pic.twitter.com/Bscf76fUHX
— Sporxtv (@sporxtv) January 22, 2025
Beşiktaş, Rashica ile Athletic Bilbao karşısında yeniden öne geçti. pic.twitter.com/6KpGongB51
— Sporxtv (@sporxtv) January 22, 2025
Bu kez Rashica verdi pası Rafa Silva attı golü: 3-1! pic.twitter.com/kHdSiJBf4N
— Sporxtv (@sporxtv) January 22, 2025
Yeni hocası Solskjaer ile ilk maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, lig aşamasında 3. galibiyetini alarak 9 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 18. sıraya yerleşti.
Lig aşamasında sadece 1 beraberliği olan ve diğer tüm maçlarını kazanan Athletic Bilbao ise bu sonuçla birlikte ilk yenilgisini aldı. 5 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez mağlup olan İspanyol kulübü, 16 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 2. sırada konumlandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Athletic Bilbao ise son hafta maçında Viktoria Plzen'i konuk edecek.
BEŞİKTAŞ'TAN GOLE İTİRAZ Temsilcimiz Beşiktaş, Athletic Bilbao'nun 45. dakikada Unai Gomez ile bu golde faul olduğu ve Gomez'in ofsayt pozisyonunda olduğu yönünde itirazda bulundu. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, pozisyonda sarı kart gördü.
Hakem Julian Weinbenger, VAR'ı dinledikten sonra orta noktayı gösterdi ve Gomez'in golü geçerlilik kazandı.
Athletic Bilbao, Unai Gomez'in golü ile ilk yarının son dakikasında skoru eşitledi. pic.twitter.com/A9uCFJdQ1P
— Sporxtv (@sporxtv) January 22, 2025
BEŞİKTAŞ YİNE KAZANDI
Beşktaş'ın 2004 yılında Athletic Bilbao ile İnönü Stadyumu'nda oynadığı maçı, Siyah-Beyazlılar 3-1 kazanmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA BARIŞ SAĞLANDI: MASUAKU
Siyah-beyazlı tribünler, daha önce birçok maçta tepki gösterdiği Arthur Masuaku'yu Athletic Bilbao maçında oyundan çıktığı sırada alkışladı.
Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Masuaku, 70. dakikada yerini Zaynutdinov'a bıraktı.
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk maçına çıktı.
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Tüpraş Stadı'nda İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti.
Norveçli teknik adam, ilk sınavını Athletic Bilbao karşısında verdi.
Beşiktaş ile geçen hafta sözleşme imzalayan Solskjaer, Süper Lig'in 20. haftasında Dolmabahçe'de oynanan Reeder Samsunspor maçını tribünden izlemişti.
TEK DEĞİŞİİKLİK
Ole Gunnar Solskjaer, Athletic Bilbao müsabakasının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.
Beşiktaş, İspanyol ekibinin karşısına Mert Günok, Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Moatasem Al-Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Fahri Kerem Ay, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Tecrübeli teknik adam, takımının 0-0 berabere kaldığı Samsunspor müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.
Solskjaer, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario'yu yedeğe çekerken yerine Ernest Muçi'yi görevlendirdi.
MERT GÜNOK 'DALYA' DEDİ
Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, siyah-beyazlı formayla 100. maçına Athletic Bilbao karşısında çıktı.
Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor maçında 99. karşılaşmasına çıkan 35 yaşındaki kaleci, İspanyol ekibine karşı da ilk 11'de yer aldı ve "dalya" dedi.
2020-2021 sezonundan bu yana siyah-beyazlı takımın formasını terleten Mert Günok, 99 mücadelede kalesinde 115 gol gördü.
Deneyimli kaleci, 33 maçta rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermedi.
Mert Günok, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerden dolayı karşılaşmadan önce 100. maç plaketini almak istemedi.
Oyuncunun, plaketini daha sonra alacağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN ANLAMLI PANKART
Siyah-beyazlı oyuncular, Athletic Bilbao ile oynanan karşılaşma öncesindeki ısınma bölümüne "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı.
Beşiktaşlı futbolcuların bu pankartla sahaya çıkmaları tribünlerden alkış aldı.
SANTRAYLA BERABER 1 DAKİKALIK SESSİZLİK
Beşiktaş taraftarı, dün Bolu'da yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için Athletic Bilbao maçının başlama düdüğüyle beraber tribünlerde 1 dakika boyunca sessiz kaldı.
Siyah-beyazlı kulüp, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Bolu'daki felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımız için santrayla birlikte 1 dakika boyunca Beşiktaşlı duruşu." ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, Tüpraş Stadı'nda karşılaşma boyunca müzik çalınmayacağı aktarıldı.
KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU
Beşiktaş-Athletic Bilbao karşılaşması öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenler adına başlama düdüğünden önce Tüpraş Stadı'nda saygı duruşu yapıldı.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada yer yer küçük boşlukların dışında tribünler doldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş ile İspanyol ekibi Athletic Bilbao arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
12. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
17. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanattan atağa çıkan siyah-beyazlılarda Muçi, pasını ceza yayı üzerindeki Rafa Silva'ya çıkardı. Oyuncunun topuk pasıyla kaleyi cepheden gören noktada topu önüne alan Rashica'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0
45+1. dakikada Athletic Bilbao beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Nico Williams'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan De Marcos, meşin yuvarlağı kale önüne ortaladı. Prados topu kontrol edemedi ve Gedson Fernandes'in dokunduğu meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazına açıldı. Önüne düşen topa bekletmeden vuran Unai Gomez, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
BİRAZDAN....