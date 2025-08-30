30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
16:30
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
16:30
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
16:30
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
14:30
30 Ağustos
M. United-Burnley
17:00
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
17:00
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
17:00
30 Ağustos
Wolves-Everton
17:00
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
17:30
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Beşiktaş'tan Solskjaer için KAP!

Beşiktaş, eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

calendar 30 Ağustos 2025 10:42 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 10:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için KAP'a açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Lausanne maçının ardından yollarını ayırdığı Norveçli teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI


"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi 30.08.2025 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir."

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

İsviçre temsilcisi Lausanne'a elenerek Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 223 gün görevde kalabildi.

Siyah-beyazlı kulüp, son yıllarda teknik adam konusunda istikrarlı bir görüntü sergileyemedi.

Başkan Serdal Adalı tarafından göreve getirilen ve 18 Ocak'ta 1,5+1 yıllık sözleşme imzalanan 52 yaşındaki teknik adam ile 223 gün sonra yollar ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0'lık skorlarla elenen Beşiktaş'ta teknik direktör tartışmaları henüz ilk maçın ardından yeniden masaya yatırıldı.

UEFA Konferans Ligi'ne ise play-off turunda havlu atarak Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlı kulüp, alınan bu sonucun ardından tecrübeli teknik direktör ile vedalaştı.

Sezonun açılış maçları olmasına rağmen tartışmaların yoğunlaştığı siyah-beyazlı ekip, Norveçli çalıştırıcı yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.

GÖREV SERGEN YALÇIN'DA

Beşiktaş, Solskjaer'in ardından teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
