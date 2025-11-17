17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın sabah saatlerinde anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı.

calendar 17 Kasım 2025 11:49 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 12:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması!
Beşiktaş, teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın pazartesi sabah saatlerinde anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı.

Sergen Yalçın'a bu sabah geçirdiği anjiyo sonrası tamamen tıkalı olan bir damarına stent takıldı. Genel durumu iyi olan Yalçın bugün hastanede takip edilecek. 53 yaşındaki teknik adam, salı günü taburcu olacak.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir.

Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
