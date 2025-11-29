Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlık yaşadığını açıkladı ve milli futbolcunun durumunu açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK
Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Karagümrük maçında oynayamayacak.
24 yaşındaki futbolcunun, Gaziantep FK maçına yetişmesi bekleniyor.
