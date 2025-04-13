Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Ernest Muçi'nin sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
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13 Nisan 2025 16:17
Son güncelleme 13 Nisan 2025 16:26
Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'e 2-0 kaybettikleri maçta sakatlanan Ernest Muçi'nin durumu hakkında açıklama yaptı.

Muçi'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Ernest Muçi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


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