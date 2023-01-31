Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu.Siyah-beyazlılar, Serie A ekibi Sampdoria'da forma giyen Gambiyalı stoper Omar Colley'i gündemine aldı. Colley'i Beşiktaş'ın yanı sıra Cagliari, Cremonese ve Salernitana da istiyor.Sky Sports muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş ile Omar Coley arasındaki görüşmeler şimdilik durağan seyrederken, siyah-beyazlı ekibin Colley transferi için önce Romain Saiss'ı satmak zorunda olduğu belirtildi.Bu sezon Sampdoria formasıyla 17 maça çıkan Omar Colley, 1 gol attı. 30 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro.