Beşiktaş'tan Omar Colley hamlesi!

Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında, siyah-beyazlıların Sampdoria forması giyen Omar Colley ile ilgilendiğini duyuruldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Omar Colley hamlesi!
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31 Ocak 2023 12:51
Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu.

Siyah-beyazlılar, Serie A ekibi Sampdoria'da forma giyen Gambiyalı stoper Omar Colley'i gündemine aldı. Colley'i Beşiktaş'ın yanı sıra Cagliari, Cremonese ve Salernitana da istiyor.

 

TRANSFER İÇİN SAISS ŞARTI

Sky Sports muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş ile Omar Coley arasındaki görüşmeler şimdilik durağan seyrederken, siyah-beyazlı ekibin Colley transferi için önce Romain Saiss'ı satmak zorunda olduğu belirtildi.

Bu sezon Sampdoria formasıyla 17 maça çıkan Omar Colley, 1 gol attı. 30 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro. 



 
 

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