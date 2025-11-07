07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
14:30
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Beşiktaş'tan Mika Godts hamlesi!

Beşiktaş yönetimi yazın teklif yaptığı, ancak transfer edemediği genç sol kanat Mika Godts'u yeniden gündemine aldı.

07 Kasım 2025 11:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Mika Godts hamlesi!
Beşiktaş yönetimi yaz transfer döneminde sol kanada net bir oyuncu transfer edemedi.

Orijinal mevkii sağ kanat olan Jota Silva'nın performansını yeterli bulmayan teknik direktör Sergen Yalçın, bu bölgede son Fenerbahçe derbisi hariç devamlı El Bilal Toure'yi kullandı. Siyah-beyazlı kurmaylar, 52 yaşındaki teknik adamın talebi üzerine Ajax'ın genç oyuncusu Mika Godts'u ocak hedefi olarak belirledi.

GELECEĞİN YILDIZI


Serdal Adalı yönetimi 20 yaşındaki sol kanat için yaz transfer döneminde Ajax'a resmi teklif sunmuş, ancak Hollanda ekibi bu teklifi kabul etmemişti. Adalı'nın geleceğin yıldızları arasında gösterilen Belçikalı futbolcuyu Beşiktaş'ın bünyesine katmak için ocak ayında Ajax'ın kapısını bir kez daha çalması bekleniyor. Siyahbeyazlı kulübün başkanının sol kanatta yaşanan problemi çözmek için her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi.

DRİPLİNG ÖZELLİĞİ

Galatasaray'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, birebirlerde son derece etkili. Patlayıcı deparlarıyla dikkat çeken Belçikalı yıldız, dripling ve asist özellikleriyle de öne çıkıyor.

Bu sezon Hollandalı Ligi'nde 9 maçta forma giyen Mika Godts, 4 gol, 4 asistlik performansla 8 gole katkı yaptı. Genç yıldız UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz skora katkıda bulunamadı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
