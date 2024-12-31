Beşiktaş'tan Jacob Ondrejka harekatı!

Seçim heyecanını atlatan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarına başladı.
Hem kanat hem de forvet hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar Belçika'nın Royal Antwerp FC takımında oynayan Jacob Ondrejka'yı gündemine aldı.
BEŞİKTAŞ, KİRALIK İSTİYOR
Kulübüyle Haziran 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki sol açığın menajeri Martin Klette ile irtibata geçen Kara Kartal'ın kurmayları ara transfer döneminde genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
POTANSİYELİNİ KANITLAYAN BİR İSİM
Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. Hem bu sezon hem de gelecek sezonu göz önünde bulundurarak transfer çalışmalarına hız veren yeni yönetim, genç ve kaliteli yıldızları takıma katacak. Ondrejka bu isimlerin başında geliyor. İsveçli futbolcu, özellikle orta saha oyuncusu olarak dikkat çeken ve potansiyelini kanıtlayan bir isim.
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NETLEŞMESİ BEKLENİYOR
İsveç'in çeşitli yaş altı milli takımlarında da görev yapan Ondrejka, Avrupa'da daha büyük bir kulüpte oynama arzusunda. Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmaya yönelik görüşmeler yapıyor ve transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Antwerp ile olan sözleşmesi Haziran 2028'te sona erecek 22 yaşındaki sol açık, bu sezon şu ana kadar takımıyla çıktığı 20 maçta 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
Hem kanat hem de forvet hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar Belçika'nın Royal Antwerp FC takımında oynayan Jacob Ondrejka'yı gündemine aldı.
BEŞİKTAŞ, KİRALIK İSTİYOR
Kulübüyle Haziran 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki sol açığın menajeri Martin Klette ile irtibata geçen Kara Kartal'ın kurmayları ara transfer döneminde genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
POTANSİYELİNİ KANITLAYAN BİR İSİM
Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. Hem bu sezon hem de gelecek sezonu göz önünde bulundurarak transfer çalışmalarına hız veren yeni yönetim, genç ve kaliteli yıldızları takıma katacak. Ondrejka bu isimlerin başında geliyor. İsveçli futbolcu, özellikle orta saha oyuncusu olarak dikkat çeken ve potansiyelini kanıtlayan bir isim.
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NETLEŞMESİ BEKLENİYOR
İsveç'in çeşitli yaş altı milli takımlarında da görev yapan Ondrejka, Avrupa'da daha büyük bir kulüpte oynama arzusunda. Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmaya yönelik görüşmeler yapıyor ve transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Antwerp ile olan sözleşmesi Haziran 2028'te sona erecek 22 yaşındaki sol açık, bu sezon şu ana kadar takımıyla çıktığı 20 maçta 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.