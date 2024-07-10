Beşiktaş'tan Immobile'ye 3 milyon euro!

Beşiktaş, Ciro Immobile için Lazio'ya 2-3 milyon euro civarında bir teklifte bulundu. İtalyan ekibinin kabul etmesi durumunda transfer gerçekleşecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Immobile'ye 3 milyon euro!
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10 Temmuz 2024 20:19
Son güncelleme 10 Temmuz 2024 20:25
Beşiktaş, Lazio forması giyen Ciro Immobile'nin transferi için girişimlerine hız verdi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş, Immobile'yi bonservissiz bırakmak istemeyen Lazio'ya 2-3 milyon euro civarında bir teklifte bulundu.

ANLAŞMA YAKIN!

İtalyan ekibinin bu teklifi kabul etmesi durumunda Immobile'nin Beşiktaş'a transferi gerçekleşecek. İki ekibin arasında temasların devam ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

IMMOBILE'YE VERİLECEK SÖZLEŞME

34 yaşındaki Immobile, Beşiktaş ve Lazio'nun anlaşması durumunda ise Beşiktaş'a iki yıllık imza atacak. İtalyan golcü, siyah-beyazlılardan senelik 6 milyon euro kazanacak.

Beşiktaş'ın Immobile transferinde kısa süre içerisinde sonuç alması bekleniyor.

Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıktı ve 11 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü bu maçlarda 1 asist kaydetti. Lazio'ya 2016/17 sezonunda imza atan Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını giydi.

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