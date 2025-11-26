26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Beşiktaş'tan giden kahraman oluyor!

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan Keny Arroyo ve Ernest Muçi, yeni takımlarında kahraman oldu. Arroyo, Cruzeiro formasıyla Corinthians maçında yıldızlaştı. Muçi, Trabzonspor'a son dakika 3 puanı getirdi.

26 Kasım 2025 11:08
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve sezon başında takımdan ayrılan Keny Arroyo ve Ernest Muçi, yeni takımlarında yıldızlaştı.

19 yaşındaki Arroyo, Cruzeiro formasıyla Corinthians'a şık bir gol atarak taraftarın beğenisini topladı.

Brezilya basını, "Sol kanattan etkili oyunuyla bir pozisyonu hazırladı, ardından Kaio Jorge'nin asistinde sert bir şutla üçüncü golü attı. Kramp nedeniyle oyundan çıktı. Arroyo, Cruzeiro'da 10 maçta 2 gol attı; Beşiktaş'ta aynı sayıya 14 maçta ulaşmıştı" diye yazdı.


MUÇİ KAHRAMAN OLDU

Trabzonspor'a kiralık gönderilen Ernest Muçi ise Başakşehir karşılaşmasında kalitesini gösterdi. Deplasmanda 4-3 kazanılan müsabakada yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşayan Muçi, iki kez fileleri havalandırdı. Karşılaşma 3-3'lük skorla devam ederken 90+11'de ceza sahası dışından golü bulan Arnavut oyuncu, kahraman ilan edildi. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
