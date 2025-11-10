Beşiktaş'tan duran toplarda etkili performans

Beşiktaş, üzerinde yoğunlaştığı duran top çalışmaları sayesinde Antalyaspor deplasmanında da golünü buldu.

calendar 10 Kasım 2025 12:36
Fotoğraf: DHA
Beşiktaş, Antalyaspor karşısında galibiyeti getiren golü duran top organizasyonlarından buldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Duran top çalışmaları konusunda ciddi adımlar atıyoruz" açıklaması, sahada bir kez daha doğrulanmış oldu. 27. dakikada Cengiz Ünder'in soldan kullandığı kornerde Djalo ceza sahasında yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

CİDDİ BİR TEHDİT


Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, duran topları sadece gol kaynağı olarak görmüyor, aynı zamanda taktiksel bir avantaj aracı olarak da değerlendiriyor. Her karşılaşma öncesi özel olarak uygulanan varyasyonlar, takımın hücum seçeneklerini artırırken rakip savunmaları zor durumda bırakıyor. Antalyaspor deplasmanındaki kritik galibiyetle birlikte Beşiktaş, özellikle kornerlerde yaratabileceği tehlike ile rakipler için ciddi bir tehdit haline geldi. 

 
