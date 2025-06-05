Beşiktaş'tan, Banza için sıkı pazarlık!

Beşiktaş, Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçiren Simon Banza için kulübü Braga ile görüşmelere başladı.

calendar 05 Haziran 2025 08:24 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 08:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan, Banza için sıkı pazarlık!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor.

Son olarak, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren Simon Banza'yı gündemine aldı.

Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga ile masaya oturdu ve transfer için sıkı pazarlık süreci resmen başladı. Braga, 28 yaşındaki Demokratik Kongolu golcüsü için kapıyı 15 milyon euro'dan açtı. Ancak Beşiktaş bu rakamı oldukça yüksek buluyor. Siyah-beyazlılar, bonservis konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde kiralama formülünü devreye sokmayı planlıyor.

Braga'nın Banza'yı gelecek sezon planları arasında düşünmemesi, Beşiktaş'ın elini pazarlık masasında güçlendiriyor. Simon Banza, bu sezon Trabzonspor'da 39 karşılaşmada forma şansı buldu. Demokratik Kongolu santrfor bu müsabakalarda 22 gol ile 7 asist üretti.

Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken 28 yaşındaki golcü oyuncunun Türkiye'ye ve Süper Lig'e alışkın olması, Beşiktaş adına büyük avantaj olarak görülüyor.


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