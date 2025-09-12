Beşiktaş'tan Bangoura hamlesi!

Kadrosuna Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Cengiz Ünder gibi önemli isimleri dahil eden Beşiktaş, transferde vites yükseltti.
ROTA BELÇİKA
Siyah-beyazlılar, orta saha bölgesine takviye yapmak için rotasını Belçika'ya çevirdi.
GÜNDEM BANGOURA
TFF'nin belirlediği 12+2 yabancı kuralındaki +2'lik kontenjanı kullanmak isteyen Beşiktaş, Genk forması giyen 21 yaşındaki Ibrahima Sory Bangoura'yı gündemine aldı.
Beşiktaş'ın genç ön libero için Belçika ekibiyle temasa geçip teklif yaptığı öğrenildi.
Geçen sezon 36 maça çıkan Bangoura'nın kontratı 2028 yılında sona erecek.
ROTA BELÇİKA
Siyah-beyazlılar, orta saha bölgesine takviye yapmak için rotasını Belçika'ya çevirdi.
GÜNDEM BANGOURA
TFF'nin belirlediği 12+2 yabancı kuralındaki +2'lik kontenjanı kullanmak isteyen Beşiktaş, Genk forması giyen 21 yaşındaki Ibrahima Sory Bangoura'yı gündemine aldı.
Beşiktaş'ın genç ön libero için Belçika ekibiyle temasa geçip teklif yaptığı öğrenildi.
Geçen sezon 36 maça çıkan Bangoura'nın kontratı 2028 yılında sona erecek.