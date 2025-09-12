12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Beşiktaş'tan Bangoura hamlesi!

Beşiktaş, Genk forması giyen 21 yaşındaki ön libero Ibrahima Sory Bangoura'yı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Belçika ekibiyle temasa geçip teklif yaptığı öğrenildi.

calendar 12 Eylül 2025 09:03
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Bangoura hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kadrosuna Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Cengiz Ünder gibi önemli isimleri dahil eden Beşiktaş, transferde vites yükseltti.

ROTA BELÇİKA

Siyah-beyazlılar, orta saha bölgesine takviye yapmak için rotasını Belçika'ya çevirdi.

GÜNDEM BANGOURA

TFF'nin belirlediği 12+2 yabancı kuralındaki +2'lik kontenjanı kullanmak isteyen Beşiktaş, Genk forması giyen 21 yaşındaki Ibrahima Sory Bangoura'yı gündemine aldı.

Beşiktaş'ın genç ön libero için Belçika ekibiyle temasa geçip teklif yaptığı öğrenildi.

Geçen sezon 36 maça çıkan Bangoura'nın kontratı 2028 yılında sona erecek. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
