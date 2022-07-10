BEŞİKTAŞ'TAN AMARTEY TEKLİFİ

İMZA PARASI NE KADAR İSTİYOR?

AMARTEY'İN PERFORMANSI

Beşiktaş, Romain Saiss'i transfer ederek savunma hattına önemli bir ismi katmıştı. Welinton ile yolları ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibi Leicester City ile kontratı gelecek sezon bitecek Daniel Amartey için de planlarını yapmaya başladı. Bayram sonrası transfer karara bağlanacak.Siyah-beyazlılar sağ stoper transferi için yoğun mesai harcıyor. Transfer listesinde birçok isim bulunan Beşiktaş, 27 yaşındaki Ganalı stoper Amartey için teklifini 1.9 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Amartey, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon Euro maaş istemişti. Görüşmelerin bayram sonrasında sonuçlanması bekleniyor.Öte yandan siyah-beyazlılar transferi sonuçlandırmak için Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Amartey, Beşiktaş'tan 1 milyon Euro da imza parası istiyor. 2016 yılında 6.6 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle Leicester City ekibine giderek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.Premier Lig kariyeri boyunca 86 maçta görev alan futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ganalı futbolcu, stoper pozisyonunun dışında sağ bek ve ihtiyaca göre ön liberoda da oynayabiliyor. Tecrübeli futbolcu, Gana Milli takımı'nda 41 kez forma giydi.