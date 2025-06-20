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Beşiktaş'tan 9 milyon euro'ya ret!

Ajax, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na 9 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Beşiktaş, Ajax'ın bu teklifini kabul etmedi.

calendar 20 Haziran 2025 23:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'tan 9 milyon euro'ya ret!
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Ajax, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu transfer etmek için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

9 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Hollanda ekibi, 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını taksitler halinde ödenecek 9 milyon euro ile çaldı.

BEŞİKTAŞ KABUL ETMEDİ

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de kesinlikle satılmasını istemediği Mustafa Erhan için gelen bu teklifi kabul etmedi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Mustafa Erhan'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Mustafa Erhan Hekimoğlu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. [beIN Sports]


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