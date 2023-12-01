Beşiktaş'tan 36 yıl sonra en ağır mağlubiyet

UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge'ye 5-0'lık skorla yenilen Beşiktaş, 36 yıl sonra en ağır mağlubiyetini aldı.

Haber; DHA - AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan 36 yıl sonra en ağır mağlubiyet
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01 Aralık 2023 00:04
Son güncelleme 01 Aralık 2023 00:14
Club Brugge'a 5-0 yenilen Beşiktaş, 36 yıl sonra Avrupa kupalarında iç sahadaki en ağır yenilgisini aldı.

O zamanki ismiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı ekip, 1987 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i İzmir'de konuk ettiği maçtan 5-0 mağlup ayrılmıştı.

Beşiktaş'a, 36 yıl sonra Avrupa Kupaları'ndaki en farklı mağlubiyeti yaşatan takım Club Brugge oldu. Bu mağlubiyet ayrıca İnönü Stadı yıkıldıktan sonra inşa edilen Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın en farklı yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan siyah-beyazlılar, 2015-2016 sezonunda yapımı tamamlanan Beşiktaş Park'ta ise en farklı mağlubiyetini yaşadı. Beşiktaş daha önce Giresunspor'a 2021-2022 sezonunda 4-0, yine aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-1 mağlup olmuştu.

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