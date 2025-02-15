Beşiktaş'tan 12 dakikada geri dönüş!

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı maçta ikinci yarıda 12 dakika içerisinde öne geçti.
Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Beşiktaş, 53. dakikada Rafa Silva ile durumu 1-1'e getirdi.
Siyah-beyazlılar, 65. dakikada Milot Rashica'nın ortasında Arseniy Batagov'a çarpan topla birlikte Trabzonspor karşısında 2-1 öne geçti.
Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Beşiktaş, 53. dakikada Rafa Silva ile durumu 1-1'e getirdi.
Siyah-beyazlılar, 65. dakikada Milot Rashica'nın ortasında Arseniy Batagov'a çarpan topla birlikte Trabzonspor karşısında 2-1 öne geçti.
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