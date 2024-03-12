Beşiktaş tam 6 ismi takibe aldı

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erkenden veda eden Beşiktaş gelecek sezon aynı senaryo yaşanmaması için transfer çalışmalarına hız verdi.
2 İSİM İÇİN RAPOR SUNDU
Samet Aybaba, Avrupa Kupaları'nda oyuncu izlemeye devam ediyor. Stoper arayışlarını hızlandıran Samet Aybaba, Sporting'in stoperi Sebastian Coates ve Aleksey Miranchuk için yönetime rapor verdi.
ALMANYA'YA GİDİYOR
Samet Aybaba, Almanya'ya gidiyor. Aybaba'nın Devler Ligi'nde Dortmund'un PSV'yi ağırlayacağı maçı, ardından perşembe de Leverkusen-Karabağ Avrupa Ligi maçını izleyeceği öğrenildi.
Borussia Dortmund'da Marco Reus, PSV Eindhoven'de Andre Ramalho, Bayer Leverkusen'de Borja Iglesias ile Timothy Fosu-Mensah, radara girdi.
2 İSİM İÇİN RAPOR SUNDU
Samet Aybaba, Avrupa Kupaları'nda oyuncu izlemeye devam ediyor. Stoper arayışlarını hızlandıran Samet Aybaba, Sporting'in stoperi Sebastian Coates ve Aleksey Miranchuk için yönetime rapor verdi.
ALMANYA'YA GİDİYOR
Samet Aybaba, Almanya'ya gidiyor. Aybaba'nın Devler Ligi'nde Dortmund'un PSV'yi ağırlayacağı maçı, ardından perşembe de Leverkusen-Karabağ Avrupa Ligi maçını izleyeceği öğrenildi.
Borussia Dortmund'da Marco Reus, PSV Eindhoven'de Andre Ramalho, Bayer Leverkusen'de Borja Iglesias ile Timothy Fosu-Mensah, radara girdi.
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