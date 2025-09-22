Beşiktaş'ta transfer gerçeği ortaya çıktı: Jota Silva

Beşiktaş, transfer döneminin son gününde sürpriz bir hamleyle Sao Paulo forması giyen Ferreirinha'yı gündemine almıştı fakat Brezilyalı oyuncu teklifi reddetmişti. Transferin detayları ortaya çıktı.



ESPN'in haberine göre siyah-beyazlılar, Brezilya ekibine kiralama teklifinde bulundu. Ancak Sao Paulo yönetimi, teknik direktör Hernan Crespo'nun önemli oyuncularından birini bu şartlarda bırakmayı kesin bir dille reddetti.





Beşiktaş'ın transferin gerçekleşmemesinin ardından rotasınıçevirdiği aktarıldı. Öte yandan Ferreirinha, transfer söylentilerine rağmen ayrılık düşünmediğini net şekilde dile getirdi.Caze TV'ye konuşan oyuncu, çocukluğundan bu yana Sao Paulo taraftarı olduğunu vurgulayarak "Burada çok mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.35 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Brezilyalı kanat, kritik maçlardaki golleriyle dikkat çekti.