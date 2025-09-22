22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Beşiktaş'ta transfer gerçeği ortaya çıktı: Jota Silva

Ferreirinha hamlesi gerçekleşmeyince rotayı Jota Silva'ya çeviren Beşiktaş, transferin perde arkasında önemli detaylar yaşadı.

calendar 22 Eylül 2025 12:37 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 13:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta transfer gerçeği ortaya çıktı: Jota Silva
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, transfer döneminin son gününde sürpriz bir hamleyle Sao Paulo forması giyen Ferreirinha'yı gündemine almıştı fakat Brezilyalı oyuncu teklifi reddetmişti. Transferin detayları ortaya çıktı.

ESPN'in haberine göre siyah-beyazlılar, Brezilya ekibine kiralama teklifinde bulundu. Ancak Sao Paulo yönetimi, teknik direktör Hernan Crespo'nun önemli oyuncularından birini bu şartlarda bırakmayı kesin bir dille reddetti.



Beşiktaş'ın transferin gerçekleşmemesinin ardından rotasını Portekizli Jota Silva'ya çevirdiği aktarıldı. Öte yandan Ferreirinha, transfer söylentilerine rağmen ayrılık düşünmediğini net şekilde dile getirdi.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Caze TV'ye konuşan oyuncu, çocukluğundan bu yana Sao Paulo taraftarı olduğunu vurgulayarak "Burada çok mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI 

35 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Brezilyalı kanat, kritik maçlardaki golleriyle dikkat çekti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.