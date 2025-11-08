Beşiktaş'ta Tiago Djalo'dan Gabriel Paulista itirafı!

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tiago Djalo, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.





"İŞLER KÖTÜYE GİDEBİLİRDİ AMA İZİN VERMEDİK"



Attığı golün mutluluk verici olduğunu ancak esas sevincinin takımın kazanması olduğunu belirten Djalo "Gol attığım için mutluyum ama daha çok kazandığımız için mutluyum. Bugün takım çok iyi iş çıkardı sahada. Rakibimizin attığı golü yemeyebilirdik. Golden sonra işler kötüye gidebilirdi ama izin vermedik. Biraz dinleneceğiz ve sonra çalışacağız." dedi.



GABRIEL PAULISTA AÇIKLAMASI

Tecrübeli savunmacı, Gabriel Paulista ile uyumuna da değindi:Süper Lig'in zorluk seviyesine vurgu yapan Djalo,sözleriyle konuşmasını noktaladı.