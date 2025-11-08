08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
1-3
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
0-021'
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
2-179'
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-2
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
0-163'
08 Kasım
Marsilya-Brest
3-0
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
0-0
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
3-290'
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
1-0
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
1-284'
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
3-2
08 Kasım
Everton-Fulham
2-0
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
3-190'
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
2-2
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
3-1
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
1-1
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-0
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
2-1
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
0-2
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Beşiktaş'ta Tiago Djalo'dan Gabriel Paulista itirafı!

Beşiktaş'ta Tiago Djalo, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Beşiktaş'ta Tiago Djalo'dan Gabriel Paulista itirafı!
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tiago Djalo, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"İŞLER KÖTÜYE GİDEBİLİRDİ AMA İZİN VERMEDİK"

Attığı golün mutluluk verici olduğunu ancak esas sevincinin takımın kazanması olduğunu belirten Djalo "Gol attığım için mutluyum ama daha çok kazandığımız için mutluyum. Bugün takım çok iyi iş çıkardı sahada. Rakibimizin attığı golü yemeyebilirdik. Golden sonra işler kötüye gidebilirdi ama izin vermedik. Biraz dinleneceğiz ve sonra çalışacağız." dedi.

GABRIEL PAULISTA AÇIKLAMASI



Tecrübeli savunmacı, Gabriel Paulista ile uyumuna da değindi:

"Gabriel Paulista ile oynamak kolay. Benzer kültürden geliyoruz. Birbirimizi iyi tamamlıyoruz. İlk maçtı beraber oynadığımız."

"SÜPER LİG'DE HER MAÇ ZOR"

Süper Lig'in zorluk seviyesine vurgu yapan Djalo, "Süper Lig'de her maç zor, biz de buna göre davranıyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
