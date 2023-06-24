Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç ikinci yarıda hazır!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta, 2 Nisan'da oynanan Fenerbahçe derbisinde çapraz bağlarını kopartan Tayyip Talha Sanuç'un ligin ikinci yarısına yetişmesi bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç ikinci yarıda hazır!
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24 Haziran 2023 13:05
Son güncelleme 24 Haziran 2023 13:24
Fenerbahçe ile 2 Nisan'da oynanan derbide sağ diz çapraz bağları kopan Tayyip Talha Sanuç, yoğun şekilde bireysel çalışıyor.

Ancak siyah-beyazlılar, Tayyip'in yaklaşık 6 ay daha takımdan uzak kalacak olması ve Welinton'un ayrılması nedeniyle mutlaka sağ stoper transferi yapacak.

Tayyip Talha'nın normal şartlarda kasım ayında sahalara dönmesi planlanırken, yeniden sakatlanma riski nedeniyle acele edilmeyecek.

23 yaşındaki futbolcu büyük olasılıkla sezonun ikinci yarısında yüzde 100 hazır duruma geldikten sonra takıma dönüş yapacak.

 

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