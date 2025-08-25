25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Beşiktaş'ta taktiksel değişiklik

Lausanne karşısında üçlü savunma ile iyi bir performans sergileyemeyen Beşiktaş, dörtlü savunma düzenine dönmeye hazırlanıyor.

UEFA Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçta farklı bir sistem ile sahaya çıkan Beşiktaş, taktiğinde değişikliğe gidiyor.

Lausanne karşısında üçlü savunmayla sahaya çıkan Beşiktaş hem oyun hem de skor anlamında beklentilerin altında kaldı.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, sınırlı stoper rotasyonunu da göz önünde bulundurarak dörtlü savunmaya dönüş kararı aldı.

ZORUNLU DEĞİŞİM

Tandemde görev yapan oyuncuların formu yetersiz bulunurken, kanatlarda da etkili bir performans sergilenemedi.

Orta saha ve santrfor dışında hemen her bölgede sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda, eski düzene dönüş bir zorunluluk olarak değerlendiriliyor.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
