Beşiktaş'ta sürpriz Abdu Conte gelişmesi!

Beşiktaş'ta transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda sol bek bölgesi için gündeme Fransa'nın Troyes takımında forma terleten Abdu Conte geldi. Futbolcu için Şenol Güneş'in kararına göre hareket edileceği aktarıldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta sürpriz Abdu Conte gelişmesi!
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26 Şubat 2023 14:33
Transferin hızlı takımı Beşiktaş'ta harekektlilik devam ediyor...

Kadrosuna bir sol bek eklemek isteyen Siyah-Beyazlılar'ın Ligue 1 takımlarından Troyes'da forma giyen 24 yaşındaki Portekizli yıldız Abdou Conte'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

SON KARAR ŞENOL GÜNEŞ'İN

Önümüzdeki günlerde Conte için Fransız kulübü ile görüşmelere başlayacak Kara Kartal'da transfer için son kararı Teknik Direktör Şenol Güneş'in vereceği belirtildi.

STOPERDE DE GÖREV YAPABİLİYOR

Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Moreirense'den 2.7 milyon Euro'ya Troyes'a transfer olan Conte, sol bekin yanı sıra stoper mevkisinde de görev yapabiliyor.

Fransız ekibi ile 2026 yılına kontratı bulunan Portekizli oyuncu bu sezon ligde 12 maça çıkıp 1 gol, 1 asist kaydetti.

Bu transfer hamlesi ile 4 maç daha oynaması durumunda 2.2 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Arthur Masuaku'nun da sezonun kalan kısmında yedek kalması bekleniyor. 

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