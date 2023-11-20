Beşiktaş'ta stoperler geri dönüyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Eric Bailly, Daniel Amartey ve Omar Colley'in sakatlık sürecini geride bırakmaları, teknik direktör Rıza Çalımbay'a rahat bir nefes aldırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta stoperler geri dönüyor!
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20 Kasım 2023 13:57
Beşiktaş'ta Eric Bailly, Daniel Amartey ve Omar Colley'in sakatlık sürecini geride bırakmaları büyük sevinçle karşılandı.

SEZON BAŞINDAN BERİ İLK KEZ

Çalımbay üst üste oynayacakları zorlu maçlar öncesi rahat bir nefes aldı. Stoperler sezon başından bu yana ilk kez tam kadro hazır hale geldi.

Bailly, Amartey, Colley ve Necip milli arada sıkı şekilde forma rekabetine girdi. Forma yarışında Necip'in diğer stoperlerden bir adım olduğu ifade edildi.

Uzun süredir sakat olan Tayyip Talha ve Emrecan Uzunhan'ın tedavileri ise devam ediyor. Tayyip Talha'nın önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Emrecan ise sezonun ikinci yarısında takıma katılabilecek.  

 

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