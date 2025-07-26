26 Temmuz
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
26 Temmuz
Zulte Waregem-KV Mechelen
19:15
26 Temmuz
RAAL La Louviere-Standard Liege
21:45
26 Temmuz
St. Gallen-Basel
19:00
26 Temmuz
Grasshopper-FC Luzern
19:00
26 Temmuz
Young Boys-Servette
21:30
26 Temmuz
S. Moskova-Baltika
15:00
26 Temmuz
Dinamo Moscow-FC Rostov
17:30
26 Temmuz
FC Krasnodar-Lokomotiv Moscow
19:00
26 Temmuz
Kopenhag-Vejle Boldklub
19:00
27 Temmuz
Botafogo RJ-Corinthians
00:30
27 Temmuz
Palmeiras-Gremio
03:00
26 Temmuz
Liverpool-AC Milan
14:30
26 Temmuz
Schalke 04-Sevilla
18:00
26 Temmuz
Göztepe-Antalyaspor
20:45
26 Temmuz
Galatasaray-Strasbourg
21:00
26 Temmuz
Al Ahli-Celtic
21:00
26 Temmuz
Benfica-Fenerbahçe
22:00
26 Temmuz
N. Forest-Fulham
22:00
26 Temmuz
Everton-Bournemouth
23:00
27 Temmuz
E. Frankfurt-Aston Villa
02:00
27 Temmuz
M. United-West Ham United
02:00

Beşiktaş'ta Solskjaer krizi: Gündem Nuri Şahin!

Shakhtar Donetsk ve hazırlık maçlarında kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılabilir. Norveçli teknik adamın yerine en uygun isim olarak Nuri Şahin ismi yer alıyor.

calendar 26 Temmuz 2025 09:41 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025 09:44
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Solskjaer krizi: Gündem Nuri Şahin!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bu tarihe kadar hiçbir Türk takımının yenemediği Shakhtar Donetsk karşısında alınan sonuçtan ziyade futbolcuların sahadaki çaresiz görüntüsü Beşiktaş camiasını isyan ettirdi.

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geldiği günden beri takımın oyununun bir adım ileri gitmemesi bardağı taşırdı. Başkan Serdal Adalı da oynanan futbolu beğenmediği için karşılaşmanın 70. dakikasında tribünü terk etti. Kulisler doğal olarak kaynamaya başladı.

Shakhtar sınavı, hazırlık maçlarındaki kötü sonuçlar üzerine "Sabır" diyenleri haksız çıkardı. Yönetimde Arda Turan modeli için en uygun teknik direktör adayı olarak Nuri Şahin'in ismi geçiyor. Nuri Şahin hem genç hem de Borissia Dortmund tecrübesiyle yeni nesil antrenör profiline tam uyuyor. Kulislerde yeni yapılacak transferlere de Nuri Şahin'in karar vermesi gerektiği konuşuluyor.

31 Temmuz'da Shakhtar'la oynanacak rövanş Beşiktaş'ta tüm dengeleri değiştirebilir. Solskjaer Norveç'e dönerken, Nuri Şahin Dolmabahçe'ye gelebilir. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.