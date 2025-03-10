Beşiktaş'ta Solskjaer'e destek!

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Beşiktaş, bu sonuçla teknik direktör Ole Gunnar yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini aldı ve siyah-beyazlıların altı maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Beşiktaş tribünleri, yenilgiye rağmen maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e destek verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın bitiş düdüğü sonrası Norveçli teknik adama alkışlarla destekte bulundu.
Beşiktaş, bu sonuçla teknik direktör Ole Gunnar yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini aldı ve siyah-beyazlıların altı maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Beşiktaş tribünleri, yenilgiye rağmen maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e destek verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın bitiş düdüğü sonrası Norveçli teknik adama alkışlarla destekte bulundu.
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