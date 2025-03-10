Beşiktaş'ta Solskjaer'e destek!

Beşiktaş tribünleri, 2-1'lik Gaziantep FK mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e destek verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Solskjaer'e destek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2025 22:35
Son güncelleme 10 Mart 2025 22:40
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Beşiktaş, bu sonuçla teknik direktör Ole Gunnar yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini aldı ve siyah-beyazlıların altı maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Beşiktaş tribünleri, yenilgiye rağmen maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e destek verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın bitiş düdüğü sonrası Norveçli teknik adama alkışlarla destekte bulundu.


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery