Beşıktaş yönetimi, Başkan Serdal Adalı liderliğinde seçim startı verdi. Mayıs ayında yapılacak seçim için projeler ve transferler hakkında somut adımlar atılacak.
Bu konular seçim süreci içinde camia ve spor kamuoyu ile tek tek paylaşılacak. Bu arada kalan son 7 maçta Avrupa hedefine ulaşmak ve bu yüzden takımın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için yönetim Ümraniye'de toplanacak. Teknik heyet ve futbolcuların istek ve problemleriyle bire bir ilgilenecek.
BİR LİDER BİR SANTRFOR
Bu arada, siyah-beyazlıların Scout Şefi Graf ile Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer gelecek sezonda şampiyonluğa oynayacak kadro için birlikte rapor hazırlayarak yönetime verecek.
Yeni sezonda satışa konacaklar, kiralık gönderilecekler ile sözleşmesi feshedilecekler son maçlardaki performanslara göre netleşirken, transferde en önemli madde takıma liderlik yapacak yıldız bir isim ile gol bölgelerinde etkili bir santrforun takıma kazandırılması olacak.
Beşiktaş'ta seçim startı: Hedef lider ve golcü transferi
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetimi seçim süreci için düğmeye bastı. Yeni sezon planlamasında takımın başına lider bir isim ve etkili bir santrfor kazandırılması öncelikli hedef olarak belirlendi.
Beşıktaş yönetimi, Başkan Serdal Adalı liderliğinde seçim startı verdi. Mayıs ayında yapılacak seçim için projeler ve transferler hakkında somut adımlar atılacak.
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