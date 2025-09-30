Beşiktaş'ta savunma yeniden şekillendi!

Beşiktaş'ta hücum bölgesinde kafasındaki ideal kadroyu sahaya süren teknik direktör Sergen Yalçın, savunmada ise yine değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, Kocaelispor maçında da farklı bir stoper tandemi oluşturdu. Emirhan Topçu-Djalo ikilisini ilk 11'de değerlendiren Yalçın, böylece beşinci müsabakasında 4 farklı stoper ikilisi kullanmış oldu.
Felix Uduokhai, Yalçın döneminde ilk kez kulübeye çekildi. Emirhan ve Djalo görevini başarıyla yaparken, Beşiktaş galip geldi.
