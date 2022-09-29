Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.



Milli takımdan sakat dönen Kevin N'Koudou derbi mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.



Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta oynayan oynayan N'Koudou 4 kez fileleri havalandırdı.



Beşiktaş, Fenerbahçe ile 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.



BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA



Beşiktaş'tan 27 yaşındaki futbolcunun sakatlığı için bir açıklama yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı;



"Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."





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