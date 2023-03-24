Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş, Dele Alli'nin sakatlığına dair bir açıklama yaptı. Sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden İngiliz yıldızda yapılan MR görüntülenmesinde kısmi yırtık ve kanama saptandığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
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24 Mart 2023 18:51
Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlılar, sakatlığı bulunan Dele Alli'de yapılan MR görüntülenmesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın dün (23 Mart) gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Dele Alli'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (Rectus Femoris) kısmi yırtık ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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