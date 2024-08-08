Beşiktaş'ta sahne Onana'nın

Beşiktaş, Samsunspor maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Gedson Fernandes'in sakatlığı nedeniyle Jean Onana'nın ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta sahne Onana'nın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2024 10:18
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda, ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasından sonra dar alanda çift kale maç oynadıkları aktarıldı. Van Bronckhorst'un bir gün izin verdiği Kartal, Samsunspor mesaisine yarın devam edecek.

Turkcell Süper Kupa maçında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes çalışmada yer almadı. Portekizli futbolcunun, Samsunspor maçına yetişmesinin zor olduğu aktarıldı.

Teknik patron Van Bronckhorst, Gedson'un yerine Jean Onana'yı ilk 11'de düşünüyor. Onana'nın orta sahada Al Musrati ile birlikte görev yapması bekleniyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery